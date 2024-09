Kate Middleton, completata la chemioterapia: il messaggio video commuove l'Inghilterra

LONDRA (Inghilterra) - La principessa del Galles, Kate Middelton, è "libera dal cancro". L'annuncio l'ha dato lei in un video messaggio emozionante: "Il mio obiettivo ora è fare tutto il possibile per non affrontare più il cancro. Anche se ho completato la chemioterapia, il cammino verso la guarigione e il pieno recupero è ancora lungo, e mi impegno a vivere ogni giorno come viene".