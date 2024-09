Casillas e Sara Carbonero, il figlio Martin rinuncia al cognome del padre

Martin , il figlio più grande di Iker Casillas e Sara Carbonero, ha preso un'importante decisione con il supporto dei suoi famosi genitori. Il bambino, nato nel 2014, ha rinunciato al cognome paterno. Ma solo in campo. Il piccolo, infatti, sta seguendo le orme paterne e attualmente gioca come portiere nelle giovanili del Real Madrid . Nella rosa non compare però come Martin Casillas bensì come Martin Carbonero .

Il figlio di Casillas gioca con il cognome della madre

Supportato da Iker Casillas e Sara Carbonero, Martin affronta ogni partita con il cognome materno. Un modo per non influenzare la sua carriera, che sembra già molto promettente. Un modo per evitare inutili paragoni che possono danneggiare seriamente il percorso di una giovane promessa. Qualche anno fa Casillas aveva parlato apertamente della passione dei figli per il pallone non nascondendo un certo timore: "Loro avranno più difficoltà di me perché ci saranno sempre confronti. Per loro è complicato". Molto probabilmente anche il fratello di Martin, Lucas, rinuncerà presto al cognome di Casillas.

Casillas e Sara Carbonero non stanno più insieme

Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati nel 2021. Una rottura arrivata di comune accordo. L'amore è finito ma i due restano legati da affetto e stima e dai figli. Dopo la separazione la giornalista si è innamorata del musicista Nacho Taboada mentre l'ex giocatore risulta ancora single.