Plug-Mi mantiene le promesse e produce un palinsesto ancora più ricco

MILANO - L'urban culture festival PLUG-MI creato e prodotto da Fandango Club Creators torna a sorprendere, mantenendo le promesse fatte e presentando un palinsesto aggiornato per la Realness Edition, che riflette pienamente il concetto di autenticità alla base dell'evento. A pochi giorni dall'inizio del festival, nuovi nomi e contenuti si aggiungono a un programma già ricco, confermando PLUG-MI come il punto di riferimento per la cultura urbana in Italia.

Mondo Marcio potenzia il palco domenicale

Tra le novità più attese, l'annuncio dell'esibizione di Mondo Marcio, che ha scelto PLUG-MI come premium stage per regalare ai fan delle anticipazioni sul suo nuovo progetto musicale. Il rapper milanese ha contribuito come pochi alla diffusione della rap culture in Italia, scalando le classifiche nel 2006 con l'album "Solo un Uomo", diventato disco di Platino grazie al successo del singolo "Dentro alla Scatola".

Fresco della collaborazione con SHIVA nella traccia “SETE” - rivisitazione del brano storico di Mondo Marcio “Non ti ho mai detto”- la sua presenza arricchisce ulteriormente il festival, affiancandosi alle già annunciate top performance di due tra i più influenti e rispettati lyricist italiani: Noyz Narcos, reduce da un incredibile tour di date sold out insieme a Salmo, e il Duca Di Milano Ernia, che saliranno sul palco rispettivamente sabato 28 e domenica 29 settembre.

Street Art: nuovi progetti e collaborazioni

L'area dedicata alla street art si espande con due nuovi contenuti imperdibili:

1. Back To The Roots: Il leggendario writer italiano Mr Wany presenterà nell’area Graffiti Wall un progetto esclusivo in cui dipingerà 30 metri quadrati di muro, omaggiando alcune delle opere storiche diventate vere pietre miliari dell’iconografia dell’aerosol art, entrate a far parte dell’immaginario collettivo. Mr Wany interpreterà questi classici in chiave moderna, utilizzando il suo stile signature e il suo alter ego Hiroshi Kabuki.

2. Key Gallery realizzerà una galleria temporanea con protagonista una selezione di opere su tela di alcuni dei più rappresentativi street artist italiani, tra cui KayOne, Orticanoodles e Pao. La curatela è in collaborazione con Another Scratch In The Wall.

Sneakerhead’s Room

E’ il nome dell’area dedicata agli appassionati di sneakers da collezione, che ospiterà anche una selezione di vinili storici rappresentativi dell'evoluzione del rap italiano, dal leggendario Inoki fino alle rap star di oggi come Lazza e Noyz Narcos.

Sport e cultura street si confermano protagonisti

Non solo musica e arte, PLUG-MI continua a esplorare la cultura street in tutte le sue forme. Confermate le battle di street dance, le esibizioni della Italian Beatbox Family, e un full Basketball Court powered by Champion in cui Court MLN organizzerà tornei e challenge, intervallati dal freestyle basket Da Move. A tutto questo si aggiunge una rampa dedicata a skate, BMX e rollerblade, con esibizioni di professionisti e lezioni gratuite per chiunque voglia avvicinarsi a queste discipline di action sport. Il canale YouTube Real Talk sarà presente con tre dei suoi format di punta: SMOKING HOT, GENESIS e SAY NO MO, portando sul palco il meglio della cultura rap italiana underground.

PLUG-MI Creative Lab

Torna, dopo il grande successo degli scorsi anni, anche il PLUG-MI Creative Lab, caratterizzato da un calendario di workshop e masterclass con l’Art Direction di Jacopo De Carli. I partecipanti potranno assistere e cimentarsi in session di customizzazione di prodotti BIRKENSTOCK, Buffalo, Levi’s, New Era e Timberland, esplorando la propria creatività sotto la guida di street & fashion sartorialist di fama internazionale.

PLUG-MI Realness Edition si preannuncia come l'edizione più grande e coinvolgente di sempre, pronta a segnare un nuovo standard per gli eventi di cultura urbana in Italia. Tra le presenze illustri di questa edizione ci sono brand come il main retail partner Game7Athletics, l’official radio Radio 105, Eastpak, Giorgio Armani Beauty, Levi's, Phobia e Vision of Super, un’area by Nintendo con photo opportunity di Super Mario e esclusive postazioni di gioco The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nel suo weekend di lancio, gli editorial partner Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport e moltissimi brand fashion emergenti per celebrare talento, innovazione e autenticità. L'appuntamento è per il 28 e 29 settembre al Superstudio Maxi di Milano.

I biglietti sono limitati e disponibili a prezzo scontato su TicketOne.

Il costo scontato in prevendita è di €24 per il biglietto giornaliero intero, €43 per l'abbonamento di due giorni e €21,50 cad per il ridotto "porta un amico", acquistabile in pack da 2.