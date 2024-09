Kate Middleton non è ancora guarita: ora parlano William e il medico

Kate Middleton ha terminato la chemioterapia preventiva ma la sua lotta non è ancora giunta al termine: la guarigione è ancora lunga e complessa. Anche se il cancro della Principessa è in recessione non vuol dire che sia sparito. A ribadirlo pure il Principe William nella sua prima uscita pubblica dopo l'ultimo video della moglie. "Kate ha terminato la chemio, è una buona notizia ma c'è ancora molta strada da fare", ha dichiarato l'erede al trono.