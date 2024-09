Shakira furiosa lascia il palco: un fan stava filmando sotto il vestito

Imprevisto per Shakira in un locale di Miami, dove ha cantato la nuova canzone Soltera. Ad un certo punto qualcuno ha iniziato a filmare sotto il suo vestito. La popstar ha così smesso di ballare e ha iniziato a tenersi l'abito con le mani, scuotendo la testa e gestiscolando per far capire che aveva visto cosa stava facendo. Poi ha ripreso a ballare prima di girarsi nuovamente verso la persona non identificata e salutare con la mano. Ha dunque lasciato il palco, dove è stata accolta dalla sicurezza e dai fan nell’area VIP.