Elisabetta Gregoraci sta ancora male, flebo anche a casa: come sta oggi

Ancora problemi di salute per Elisabetta Gregoraci. Dopo i due recenti ricoveri in ospedale, l'ex moglie di Flavio Briatore è tornata a casa ma non si è ancora stabilita del tutto. Sui social continua a mettere foto con la flebo. "Le mie vene urlano vendetta. Io sono un po' stanca ma sono in fase di ripresa", ha scritto sul social per poi mandare "un bacio" a tutti i follower che in questi giorni ha voluto tenere aggiornati sulle condizioni di salute, senza scendere nel dettaglio.