Nicole Minetti oggi, che fine ha fatto: l'ex consigliera torna a Milano

Che fine ha fatto Nicole Minetti? L'ex consigliera, classe 1985, è lontana dalla scena pubblica da tempo: ora è stata paparazzata dal settimanale Chi a Milano, in un parco insieme al figlio. In altre foto, invece, è con il compagno Giuseppe Cipriani, erede della dinastia dell'Harry's Bar, mentre fa la spesa. Vita da mamma e da compagna, quindi, per Nicole, che negli ultimi anni ha sempre rifiutato l'invito a partecipare alle varie trasmissioni tv che l'hanno cercata. Oggi la Minetti, che si divide tra Milano, Ibiza e New York, preferisce il silenzio.

Che fine ha fatto Nicole Minetti: cosa fa oggi

Nicole Minetti è fidanzata dal 2012 con Giuseppe Cipriani: il primo incontro è avvenuto a Ibiza. Una storia, come spiega la rivista di gossip, molto lunga dove non sono mancati alti e bassi, allontanamenti e riavvicinamenti. Qualche anno fa l'arrivo di un bambino, che ha stravolto la vita della Minetti. Nicole è una mamma attenta e presente, che vuole tenersi alla larga dalla luci della ribalta. Tempo fa a Le Iene Nicole aveva detto: "Non penso di essere un modello negativo, ma so anche di non essere vista come un modello positivo".