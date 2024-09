Retroscena Kate Middleton: le sue condizioni verso l'abdicazione di Re Carlo

Mentre Kate Middleton torna, con calma, agli impegni reali dopo il cancro e l'anno più difficile della sua vita, da Londra insistono: la principessa del Galles e il marito William potrebbero diventare sovrani prima del previsto. Re Carlo , provato dalla stanchezza e dalle condizioni di salute , sembra destinato ad abdicare nei prossimi anni (se non mesi) e a quel punto il primogenito diventerebbe Re e Kate regina. "Per questo - dicono dall'Inghilterra - i principi di Galles stanno pensando di intensificare i loro impegni pubblici". Già, ma come?

Kate Middleton ultime news: come sta

Kate, infatti, per sua stessa ammissione non è ancora del tutto fuori dal percorso contro il tumore, pur avendo finito la chemioterapia, e non è ancora pronta a tornare al lavoro a tempo pieno. Ma la coppia reale, e il primogenito George, sono pronti a fare la loro parte aggiungendo, agli impegni programmati e pubblici, ancora più scene e momenti di vita familiare per mettere la monarchia sempre più vicina al popolo.