Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli: "Trauma, pesavo 104 kg"

Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha parlato per la prima volta di un momento molto difficile della sua adolescenza. In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, il giocatore del Siena, classe 2004, ha condiviso i suoi passati problemi di peso mostrando anche un video e alcune foto. "Sapete tutti che io di post non ne faccio mai, ma in questo periodo io e la mia psicologa stiamo attraversando e ripercorrendo dolori, traumi e disagi che hanno fatto nascere in me ansie, preoccupazioni e altro", ha scritto. "Oggi abbiamo curato il mio momento peggiore, quello che ha portato in me più problemi, quello della mononucleosi che mi ha portato a prendere peso. Fino all'età di 11 anni ero un ragazzo tranquillo, sicuro di sé e sereno in tutto, poi alla notizia della malattia mi sono dovuto allontanare dal campo di calcio per ben 6 mesi e da lì ho iniziato a prendere peso".