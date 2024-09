Dybala, la moglie sugli schermi di Times Square: l'importante annuncio di Oriana

Oriana Sabatini a Times Square. La moglie di Paulo Dybala ha trasmesso un messaggio di tutela ambientale da uno degli schermi più iconici del mondo, nel cuore di New York. Nella clip la cantante e attrice ha esortato all'impegno individuale e collettivo per la cura del pianeta. "Da ragazza ho imparato che riciclare è il modo di prenderci cura del nostro pianeta. Durante la mia adolescenza mi sono impegnata per il benessere degli animali. Oggi mi assumo l’impegno quotidiano di rendere visibili modi per prenderci cura del pianeta e costruire un mondo migliore per le generazioni future", ha detto. La 28enne è stata convocata dalla Fondazione Labradoras, uno degli otto enti locali selezionati dalle Nazioni Unite per l'agenda a tema sostenibilità. È una ONG con sede a San Isidro, in Argentina, che promuove l’imprenditorialità e lo sviluppo locale, ed è nota per il progetto "ConRetazos", che mira a realizzare prodotti in tessuto utilizzando come materiale principale gli scarti residui delle industrie, delle PMI o delle donazioni tessili, promuovendo l’autonomia economica.