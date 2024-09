Virus Nipah letale, l’allarme di Bassetti: “Fare di tutto per contenerlo”

NUOVA DELHI (INDIA) - Cresce la preoccupazione in India per l'emergenza sanitaria che ha colpito la regione del Kerala. Il virus Nipah, che rappresenta una pericolosa minaccia per la salute pubblica globale, è sempre più letale e ha provocato una seconda vittima, uno studente di 24 anni. La morte del giovane ha fatto inevitabilmente scattare nuove misure di contenimento del virus, mentre aumenta a dismisura la preoccupazione internazionale per una possibile diffusione oltre i confini della regione o addirittura in tutta l'India dopo l'incubo Covid. Le autorità sono in allerta e sono al lavoro per impedire che il focolaio si trasformi in una crisi sanitaria irreparabile.