Kate Middleton, come sta davvero dopo il tumore: ora parla il fratello

Importante aggiornamento sulle condizioni di salute di Kate Middleton. A fornirlo James Middleton, il fratello della Principessa del Galles. "Sta bene", ha detto in un'intervista a USA Today per poi aggiungere: "Non spetta a me condividere per conto suo come sta andando tutto. Ma sta ricevendo tutto il giusto supporto e l'attenzione di cui ha bisogno. E come ogni cosa, ci vuole tempo per elaborare". La diagnosi di cancro ha scioccato Kate così come tutta la famiglia reale e ha costretto il piccolo George a maturare in fretta.