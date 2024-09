Cristiano Ronaldo, Georgina: "Ho visto il diavolo nella nostra casa"

Georgina Rodriguez , compagna da otto anni di Cristiano Ronaldo, ha confessato di credere nella stregoneria e di sentire la presenza del diavolo nella loro casa in Arabia Saudita. Nella terza stagione di Soy Georgina , il docu-reality Netflix in cui racconta la sua vita privata e professionale, l'influencer e imprenditrice ha parlato a lungo della sua nuova vita fuori dall'Europa dopo l'ingaggio di CR7 nell'Al-Nassr . Come riportano anche i media spagnoli, Georgina ha affermato in uno dei nuovi episodi della serie tv di aver visto una presenza oscuara nella sua nuova villa e che anche i suoi figli lo hanno identificato come il "mostro".

Georgina Rodriguez e il diavolo nella sua casa in Arabia Saudita

Georgina ha assicurato che nella casa in affitto dove vivono per questa stagione, c'è una pietra di marmo su un muro che assomiglia a un diavolo e anche i suoi figli hanno detto che ha la forma di un mostro. Ha ammesso che quella parte della casa le trasmette energia cattiva, ma che non sa cosa fare perché non può modificare lo spazio. "Un giorno, stavo mangiando da sola e all'improvviso ho alzato la testa e visto un volto: gli occhi, le spalle, le corna. E ho detto 'Wow, sembra Satana!'", ha dichiarato la Rodriguez, che ha ribadito di credere nell'esistenza del diavolo, ma di essere pienamente convinta che non toccherà lei e la sua famiglia. "Credo nella stregoneria, ma so di essere molto protetta da Dio".