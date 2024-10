Kate e William, la linea di successione cambia con il figlio di Beatrice di York

La Principessa Beatrice di York è incinta : aspetta il secondo figlio dal marito, il conte italiano Edoardo Mapelli Mozzi . La coppia ha già una bambina, Sienna Elizabeth , nata nel 2021. Il bebè - non è chiaro ancora se si tratti di un bambino o una bambina - è atteso per l'inizio della primavera. La notizia è stata accolta con grande gioia da tutta la royal family dopo un anno tutt'altro che semplice. Re Carlo, Kate Middleton e Sarah Ferguson - madre di Beatrice - hanno dovuto fare i conti con un cancro negli ultimi mesi. Nel caso di Sarah si è trattato di una duplice battaglia: prima il tumore al seno, poi un melanoma maligno della pelle. L'arrivo di un altro membro della famiglia reale significa che l'attuale linea di successione subirà un cambiamento importante.

Royal family, cambia la linea di successione con il secondo figlio di Beatrice

Dal marito Edoardo, Beatrice ha avuto la figlia Sienna. Attualmente, Beatrice è nona in linea di successione al trono e Sienna è decima. Il nascituro sarà l'undicesimo, il che fa scendere di un posto la Principessa Eugenia, (sorella di Beatrice, entrambe figlie del Principe Andrea, fratello minore di Re Carlo) così come i suoi figli, August ed Ernest. Saranno 13° e 14° in linea di successione, davanti al Principe Edoardo (quartogenito della Regina Elisabetta) al 15°. James, il conte di Wessex, e Lady Louise Windsor passeranno al 16° e 17°. La Principessa Anna sarà al 18° posto, seguita da suo figlio, Peter Phillips, al 19°, e dalla figlia maggiore, Savannah, al 20°.

Il marito della Principessa Beatrice di York è un conte italiano

Il Mirror riporta che è improbabile che il secondo figlio di Beatrice ottenga un titolo da Re Carlo ma, come Sienna, erediterà un titolo grazie alla famiglia del padre Edoardo, che è un conte italiano. "Edoardo è l'unico discendente maschio che porterà la famiglia alla generazione successiva. Lui è un conte, sua moglie sarà automaticamente una contessa e tutti i loro figli saranno conti", ha detto al Daily Mail il padre di Edoardo, il Conte Alessandro Mapelli Mozzi.