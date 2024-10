Kate Middleton riappare in pubblico per aiutare una ragazza malata

Kate Middleton è riapparsa in pubblico

Martedì 2 ottobre, Kate e William hanno ricevuto al Castello di Windsor Liz, una giovane fotografa britannica di 16 anni, alla quale i medici hanno dato solo da 6 mesi a 3 anni di vita, dopo averle diagnosticato una rara e aggressiva forma di cancro. "È un piacere incontrare Liz a Windsor oggi. Una giovane fotografa di talento la cui creatività e forza hanno ispirato entrambi. Grazie per aver condiviso con noi le tue foto e la tua storia. Con affetto, W&C", si legge nel post che i Principi del Galles hanno condiviso sui social. Nello scatto si vede la Middleton che abbraccia Liz: le due sono accomunate dallo stesso sfortunato destino e dalla passione per la fotografia.

Kate Middleton è tornata al lavoro

Per incontrare Liz Kate Middleton ha sfoggiato un completo bordeaux, colore di gran tendenza in questa stagione autunnale, abbinato ad un sottogiacca beige. Nelle ultime settimane è tornata al lavoro anche se il suo percorso verso la guarigione non è ancora giunto al termine. A metà settembre Kate ha incontrato i membri del suo team per discutere dello stato di avanzamento del suo progetto Early Years, incentrato sulla cura e il benessere nei primi anni dell'infanzia. Inoltre la Principessa sta anche lavorando ai preparativi del prossimo concerto di Natale dove, pare, sarà impegnata anche in una performance canora.