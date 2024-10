Bill Gates è fuori dalla Top 10 dei più ricchi al mondo: tutta colpa del divorzio

Dopo quasi due decenni in cui è stato classificato come la persona più ricca o la seconda più ricca nella lista annuale Forbes 400 delle persone più ricche d'America a partire dal 1990, oggi il miliardario Bill Gates non è più nemmeno tra i primi dieci posti. Il suo patrimonio – 107,1 miliardi di dollari – lo pone al 12esimo posto, tra l’indiano Mukesh Ambani (114,9 miliardi) e l’ex sindaco di New York Michael Bloomberg (104,7). Per la prima volta Gates non è nemmeno il più ricco tra le figure storiche di Microsoft: Steve Ballmer, il suo successore nel suolo di amministratore delegato, è decimo in classifica, con 123,3 miliardi.