Eminem diventa nonno: l'annuncio nel nuovo videoclip del rapper

Eminem, 51 anni, sta per diventare nonno. La figlia Hailie Jade, 28 anni, è incinta. L'annuncio è arrivato nel nuovo videoclip del rapper - Temporary - dove viene mostrato il momento intimo in cui la ragazza condivide la splendida notizia con il padre. Hailie ha regalato al cantante una maglia da calcio con la scritta "grandpa", cioè "nonno". Una sorpresa che ha lasciato senza parole l'artista, che non è riuscito a trattenere le lacrime.