Kate Middleton e il gesto da brividi per una ragazza malata. Ma è bufera con Meghan

Da una parte ci sono le polemiche, dall'altra i gesti di umanità. Se in Inghilterra è bufera per il look audace sfoggiato da Meghan Markle in America (abito rosso scollato con spacco), dall'altra tutti sono rimasti stregati, ancora una volta, dall'atteggiamento di Kate Middleton che, durante un evento pubblico, ha incontrato una ragazza malata di cancro. La principessa del Galles, futura regina, è sempre stata molto attenta e sensibile ma da quando è coinvolta in prima persona (ha da poco annunciato di aver terminato la chemioterapia) ogni sua parola diventa fonte di ispirazione.

Kate Middleton ultime news, cosa ha detto a una ragazza malata di cancro

Kate ha incontrato Liz Hatton, 16 anni, appassionata di fotografie. Con lei c'era il marito, ed erede al trono, William: "Non c'era nulla in loro che suggerisse che fossero superiori", ha detto la ragazza al The Mirror . "Erano semplicemente molto umani, per essere onesti, e molto naturali. Non c'è mai stato un momento di imbarazzo. Era normale parlare con loro. Hanno parlato molto della mia fotografia e mi hanno chiesto quale macchina fotografica usassi". Una normalità apprezzatissima dagli inglesi che, al contrario, hanno gradito poco (eufemismo) il look appariscente di Meghan dall'altra parte dell'Oceano.