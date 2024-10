Kate Middleton torna a lavorare dopo la malattia: cosa ha fatto con William

SOUTHPORT (REGNO UNITO) - Promessa mantenuta dal principe William e Kate Middleton, che dopo la tragedia dello scorso luglio, che aveva visto tre povere bambine cadere vittime del gesto di un folle, hanno fatto visita alle famiglie delle piccole ed ai soccorittori che hanno evitato ulteriori lacrime. Per la principessa del Galles si è trattata anche della prima uscita in pubblico dopo aver terminato la chemioterapia preventiva, per scongiurare una recidiva del tumore per il quale era stata già operata.