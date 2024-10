Kate Middleton a sorpresa in un video: "Sta sempre meglio e pensa al calcio"

Kate Middleton sta sempre meglio e si concede anche un'uscita a sorpresa come una mamma qualsiasi. La principessa del Galles, infatti, sabato scorso è stata ripresa in un campo di calcio mentre assisteva alla partita del figlio Louis, il terzogenito di casa. Vestita con un outfit autunnale, Kate è apparsa serena, sorridente, tranquilla. E le sue immagini hanno emozionato gli inglesi perché "è bello vederla parlare con altre mamme come se nulla fosse".