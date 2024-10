Superenalotto da sogno: centrato il 6, vincita record vicino Trento

ROMA - Vincita record al Superenalotto: stasera è stato centrato un 6 da 89,2 milioni di euro (89.221.270,22). La sestina vincente (1-23-44-45-47-60. Jolly 14. SuperStar 19) è stata realizzata con una schedina da appena 3 euro giocata a Riva del Garda, in provincia di Trento, presso il punto Sisal Tabaccheria Fortuna di Viale dei Tigli, 36. Si tratta del secondo jackpot del 2024, dopo quello vinto il 10 maggio scorso a Napoli per 101,5 milioni di euro. Sono 116 i jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto fino a oggi. Il jackpot per il prossimo concorso riparte da 17,7 milioni.