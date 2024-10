World Durum and Pasta Forum 2024: a Roma si celebra la pasta

Il prestigioso Palazzo Brancaccio ospiterà il “World Durum and Pasta Forum 2024” , il primo evento in Italia interamente dedicato al settore del grano duro e della pasta, simboli della cultura e della gastronomia italiana, riconosciuti in tutto il mondo. La manifestazione riunirà l’intera filiera della produzione di pasta, dai principali pastifici e molini ai trader e stoccatori di livello nazionale e globale, insieme a economisti e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di discutere innovazioni, sfide e opportunità dell’industria agroalimentare.

Durante il Forum, i partecipanti potranno esplorare le ultime tendenze nel mercato del grano duro e conoscere approfondimenti sulla produzione globale, nuove ricerche sulla coltivazione strategica per l’Italia e le più recenti abitudini di consumo. Saranno anche presentati scenari e analisi dei principali mercati esteri, con un focus particolare su Nord America, Turchia, Kazakistan e altre regioni d’Europa. Verranno inoltre affrontati temi centrali per il futuro del settore, come la sostenibilità della filiera, gli impatti del cambiamento climatico sulle colture e le tecnologie innovative per migliorare la resa e ridurre l’impronta ecologica.

I panel, moderati dal giornalista Claudio Calì, vedranno la partecipazione di oltre 300 delegati accreditati e offriranno l’occasione di condividere dati recenti sulla domanda globale di pasta, che ha superato i 16 milioni di tonnellate annue, e prospettive di sviluppo per il settore. L’Italia, principale produttore europeo di grano duro con oltre 1,3 milioni di ettari coltivati, contribuisce con circa il 25% del frumento utilizzato nella produzione mondiale di pasta, un settore che genera un valore economico di oltre 5 miliardi di euro l’anno e sostiene migliaia di posti di lavoro.

Non solo focus e tavole rotonde, ma anche lo show cooking di Alessandro Circiello: lo chef stellato, opinion leader della sana cucina e alimentazione, che si cimenterà nella preparazione di alcuni piatti tipici regionali del Bel Paese, ricordando i benefici e le proprietà nutrizionali del grano e della dieta mediterranea, dando vita ad un’esperienza gastronomica da ricordare per tutti i presenti al World Durum and Pasta Forum.

Il World Durum and Pasta Forum si preannuncia come un appuntamento annuale fondamentale per tutti gli operatori mondiali della filiera del grano duro e della pasta, rafforzando l’immagine dell’Italia come leader nel settore agroalimentare e promuovendo l’eccellenza del made in Italy nel contesto internazionale.