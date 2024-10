Un uomo viene trovato vivo su un gommone dopo 66 giorni alla deriva

Un uomo russo è sopravvissuto per più di due mesi su un gommone, in una terribile esperienza nell'estremo oriente russo che ha causato la morte di suo fratello e di suo nipote adolescente. Secondo sua moglie, Mikhail Pichugin potrebbe essere sopravvissuto grazie al suo peso di oltre 100 chili. Quando è stato ritrovato pesava a malapena 50 chili. Pichugin, suo fratello e suo nipote di 15 anni erano partiti per l'isola di Sakhalin dalla regione di Khabarovsk lo scorso 9 agosto per vedere le balene. In poco tempo si erano persi i contatti con i diportisti: durante la traversata qualcosa deve essere, infatti, andato storto e i tre hanno perso la rotta per l'isola. Inoltre, si è rotto anche il motore del natante. Fino al 14 ottobre, quando un peschereccio ha individuato il gommone con il sopravvissuto.