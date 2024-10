Morto Liam Payne, ex One Direction. Ma è bufera per le foto del corpo

Il musicista e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo, a Buenos Aires. La notizia è stata riportata dalla stampa argentina, tra cui TN, il quotidiano Clarín e il portale Infobae per poi essere confermata ufficialmente. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando la polizia è arrivata all'albergo per un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol. All'arrivo, gli agenti hanno trovato l'uomo al suolo, dopo una caduta dal terzo piano dell'edificio. La polizia valuta se la morte di Payne sia dovuta a un incidente o se si tratti di suicidio. Sgomento in tutto il mondo visto che Payne aveva appena 31 anni.

Morto ex One Direction Payne, bufera per le foto del corpo

Nel frattempo è bufera in tutto il mondo per le immagini del corpo riverso a terra pubblicate da alcuni siti americane e poi rimosse. Secondo i media argentini, Payne si trovava a Buenos Aires per assistere al concerto del suo ex compagno nei One Direction, Niall Horan. Mezz'ora prima della tragica notizia, il cantante aveva pubblicato su Snapchat una serie di foto insieme alla sua fidanzata. TMZ scrive invece di aver visto una foto che mostra il corpo di Liam sul ponte dell'hotel con tavoli e sedie lì vicino. Si possono vedere chiaramente i suoi tatuaggi, un orologio sull'avambraccio sinistro e uno scorpione sull'addome.

Chi era Liam Payne del gruppo One Direction

Liam Payne aveva solo 16 anni quando entrò a far parte degli One Direction e il gruppo divenne la boyband più popolare al mondo dopo il loro debutto nel 2010 a "The X Factor". La band si sciolse definitivamente nel 2015 e lui era considerato uno dei principali autori. Da solita non aveva ancora avuto lo stesso successo.