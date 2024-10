Stefano Tacconi torna in tv, Caterina Balivo: "Non posso vederlo così"

Stefano Tacconi è stato ospite a La volta buona su Rai1, dove ha parlato dell'aneurisma cerebrale che lo ha colpito tre anni e ha cambiato la sua vita. Tra un aneddoto e un retroscena è stato impossibile non trattenere le lacrime. "Sono stati tre anni delicati, soprattutto il primo anno quando sono uscito dal coma. Vedere i miei familiari è stato bellissimo - ha raccontato commosso l'ex calciatore - Non ho mai avuto mal di testa, quel giorno, il 23 aprile 2022, mio figlio Andrea mi ha salvato la vita perché dopo aver detto “Ho molto mal di testa”, sono crollato e sono entrato in coma". E poi: "Quando mi sono svegliato ho visto che c’era mia moglie e pensavo fosse morta anche lei. Il medico le ha detto ‘signora vada a casa e inizi a pregare'".

Tacconi piange in tv e Caterina Balivo interviene

Quando Stefano Tacconi ha iniziato a piangere è intervenuta la padrona di casa Caterina Balivo, che ha ammesso di essere anche lei triste nel sentire questo racconto così straziante. "Non posso vederlo così", ha detto la conduttrice invitando il figlio di Tacconi, Andrea, a dare un abbraccio al suo famoso papà. In studio è poi entrata anche Laura Speranza, la moglie di Stefano, che ha dichiarato: "Poteva morire in qualsiasi momento e per due mesi io, Andrea e gli altri figli non dormivamo, è stato terribile. Alberto si è chiuso in se stessa, Vittoria piangeva spesso mentre Virginia era quella più forte e diceva sempre ‘vedi che papà c’è la farà".