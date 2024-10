Andrea Delogu preoccupata dopo aver ricevuto un mazzo di fiori anonimo

Andrea Delogu ha ricevuto a casa un mazzo di fiori da un ammiratore segreto ma non ha gradito il gesto. La conduttrice e speaker radiofonica si è limitata in una storia di Instagram ad affermare: "Fuori luogo, mi ha messo agitazione". Il motivo è presto detto: il mittente non ha inserito la sua firma, bensì ha spedito i fiori in forma anonima all'indirizzo di casa della Delogu. "Io lo so che pensate di essere romantici mandando dei fiori a casa alla gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po' misteriosi. Non lo siete", ha fatto sapere la presentatrice.