Melissa Satta: “Vorrei restare chiusa in ascensore con Ancelotti, è il mio idolo”

Melissa Satta vorrebbe un incontro faccia a faccia con Carlo Ancelotti, che non ha esitato a definire il suo idolo. L'ex Velina di Striscia la notizia è da sempre una grande tifosa di calcio e del Milan. "Vorrei rimanere chiusa in ascensore con Carlo Ancelotti, è il mio idolo, vorrei chiedergli un sacco di cose. Gli chiederei come fa a vincere così tanto", ha confidato a 7 piani, il nuovo format di interviste di Cristina Parodi.