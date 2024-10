Lavezzi, nuovo scandalo. L'ex: "Mi scriveva mentre la fidanzata era incinta"

Pocho Lavezzi è tornato al centro delle polemiche. L'ex fidanzata Natalia Borges , con la quale la relazione è ufficialmente giunta al termine nel 2022, ha condiviso sui social lo screenshot di una presunta chat recente con l'ex calciatore argentino. "La sua fidanzata e mamma di suo figlio mi ha bloccato, quindi forse voi ragazzi potete farglielo sapere - ha scritto la modella brasiliana - Non mi piace quando mi scrivono uomini già impegnati". Dopo la rottura con la Borges, Lavezzi si è legato a María Guadalupe Tauro , che l'ha reso padre del piccolo Vittorio . Natalia ha spiegato di aver parlato solo oggi per rispetto della gravidanza della Tauro, che pare abbia contattato anche privatamente senza però ricevere alcuna risposta.

La cognata di Lavezzi contro l'ex fidanzata

Se Lavezzi e la compagna non si sono espressi sulla vicenda, diversa è stata la reazione di Valentina Tauro, sorella di María Guadalupe, che ha condiviso un messaggio forte e chiaro per Natalia Borges. "Sei una persona sporca, tutto ti tornerà indietro. Smettila di disturbare la famiglia di mia sorella. Ridicolo", ha scritto tra i commenti. L'arrivo del piccolo Vittorio ha dato un po' di tranquillità a Lavezzi, che un anno fa è stato ricoverato più volte in ospedale. Prima a Punte del Este e poi in una clinica psichiatrica a Boedo, Buenos Aires.