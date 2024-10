Harry e Meghan comprano casa in Portogallo. I vicini: "Tipica situazione di avidità"

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno acquistato una casa in Portogallo . I Sussex hanno comprato un immobile esclusivo ad Alentejo: tra Lisbona e l'Algarve che, con un ricco patrimonio storico alle spalle, è considerata una delle zone più autentiche del Paese. Harry e Meghan si sono inamorati del posto dopo aver fatto visita un anno fa alla cugina, la Principessa Eugenia, figlia del Principe Andrea (fratello minore di Re Carlo) e di Sarah Ferguson. Eugenia di York si divide con il marito Jack Brooksbank e i due figli tra Londra e il Portogallo: qui sono proprietari di una casa nel CostaTerra Golf and Ocean Club, un lussuoso complesso di 300 proprietà in riva al mare a Melides, a sud della capitale portoghese, Lisbona. E la Markle e il marito hanno deciso di seguire le loro orme.

Perché Harry e Meghan hanno comprato una casa in Portogallo

Harry e Meghan hanno comprato una casa in Portogallo dopo aver perso la loro residenza in Inghilterra, quella di Frogmore Cottage. Regalo di nozze della Regina Elisabetta, Re Carlo l'ha tolta al figlio e alla nuora dopo l'uscita del libro scandalo Spare. Ma acquistando in Portogallo la Markle potrà ottenere presto una Golden Visa, ovvero un visto d’oro con un permesso di residenza permanente generalmente fornito ad importanti investitori, che garantisce il diritto di vivere in quel determinato Paese e di partecipare al processo di naturalizzazione nel rispetto delle regolamentazioni locali. In questo modo Meghan, cittadina americana, potrà in futuro girare liberamente nell’area Schengen dell’Unione Europea. Nonostante sia sposata con Harry dal 2018, non è mai diventata cittadina britannica.

Cosa pensano i portoghesi dell'arrivo di Harry e Meghan

Alcuni portoghesi non hanno reagito bene all'arrivo di Harry e Meghan. Tra l'altro l'ennesima coppia famosa visto che in zona ci sono tanti altri personaggi noti che hanno investito qui. Tanto che sono state create delle spiagge private che hanno portato alla chiusura di amati luoghi naturali, di cui un tempo gli abitanti godevano liberamente. Bradley, nato e cresciuto nella zona, ha dichiarato all'Express: "La cosa peggiore che sia accaduta alla costa portoghese, la tipica situazione di avidità. Sottrarre terreni e proprietà agli abitanti del luogo che ne hanno goduto per anni". Della stessa opinione André, che ha dichiarato: "Sono molto turbato da questo enorme pezzo di terra portoghese distrutto per i ricchi, sottratto ai locali che hanno creato ricordi in questo luogo per generazioni e generazioni".