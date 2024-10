Georgina Rodriguez sta male: ricoverata in ospedale per 4 giorni

Sebbene sia solita condividere sui social network il lato più bello della sua vita con Cristiano Ronaldo e i suoi cinque figli, Georgina Rodriguez ha fatto un'eccezione ed è stata onesta con i suoi oltre 64 milioni di follower rivelando il problema di salute per il quale ha trascorso gli ultimi giorni in una clinica dell'Arabia Saudita. L'influencer e imprenditrice ha condiviso una foto in cui indossa ancora il braccialetto dell'ospedale e ha una flebo attaccata al braccio. "Finalmente sono tornata a casa!", ha spiegato Georgina su Instagram per poi aggiungere: "Ho passato quattro giorni in ospedale con la polmonite. Ora sto meglio, ma sono ancora in convalescenza a casa con la mia famiglia".