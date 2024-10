La Regina Camilla esclusa da WhatsApp: il motivo è sorprendente

Il figlio della Regina Camilla ha rivelato che la madre non fa parte del gruppo WhatsApp della famiglia per una sorprendente ragione. Tom Parker Bowles , il primogenito che la Regina ha avuto nel 1974 dall'ex marito, l'ex ufficiale dell'esercito Andrew Parker, ha pubblicamente confidato che tenersi in contatto con la madre è piuttosto difficile. Spesso chiama la Regina senza ricevere alcuna risposta. Il critico gastronomico ha ammesso che la maggior parte delle volte scopre dove si trova la madre dalla tv. "Ha sempre lavorato molto duramente. È ancora così, quando chiamo mia madre, lei non risponde, guardo la televisione (e mi rendo conto) Ah! È nel Jersey", ha detto in un'intervista alla rivista britannica Woman & Home.

Il telefono della Regina Camilla senza WhatsApp

Tom Parker Bowles ha fatto sapere che la Regina Camilla non usa uno smartphone bensì un datato telefonino Nokia (più precisamente l'iconico modello 3310) e per questo è difficile comunicare con lei. Non avendo un cellulare adatto a supportare l'applicazione WhatsApp si perde gli aggiornamenti della chat di famiglia. "Penso che questo dipenda dalla sicurezza dei reali", ha spiegato Parker Bowles, che ha sottolineato come la madre stia "lavorando molto duramente" nei suoi tanti impegni di rappresentanza accanto a Re Carlo, ancor di più se si considera il periodo in cui ha dovuto di fatto sostituirlo perché i medici avevano consigliato al sovrano, nel pieno delle terapie contro il cancro, di evitare gli impegni in pubblico.