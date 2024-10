Unasca lancia la settimana della sicurezza dei bambini in auto

ROMA - UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) ha presentato, nella prestigiosa cornice della Sala Stampa della Camera dei Deputati, la "Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto" , che si terrà dal 28 ottobre al 3 novembre 2024. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare famiglie, educatori e automobilisti sui comportamenti corretti da adottare per garantire la sicurezza dei più piccoli durante gli spostamenti in auto. All’evento di presentazione hanno partecipato importanti figure istituzionali , tra cui il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, e altri rappresentanti di spicco come Gimmi Cangiano, della Commissione Cultura a Montecitorio. Insieme a loro, i vertici di UNASCA: Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole, e Andrea Onori, Responsabile Nazionale Sicurezza Stradale, hanno illustrato le attività in programma e l’urgenza di promuovere una maggiore consapevolezza sull’uso dei dispositivi di sicurezza per i bambini.

Durante la Settimana della Sicurezza, tutte le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica associati UNASCA e non solo, offriranno corsi e approfondimenti gratuiti per insegnare l’uso corretto dei seggiolini auto omologati e dei dispositivi anti-abbandono, obbligatori dal 1° settembre 2024. Questi appuntamenti formativi sono rivolti non solo ai genitori, ma anche a nonni, zii, amici e chiunque trasporti bambini in auto, con l’obiettivo di creare una vera e propria cultura della sicurezza stradale. L’urgenza di questa iniziativa è confermata dai dati drammatici degli incidenti stradali che coinvolgono bambini. Nel 2023, 26 bambini tra 0 e 9 anni hanno perso la vita sulle strade italiane , con aumento bambini tra 0 e 5 anni del 225% rispetto all’anno precedente e 5764 sono rimasti feriti. Questi numeri impongono un intervento deciso per sensibilizzare l’opinione pubblica e ridurre drasticamente il rischio di incidenti, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030.

Grazie al supporto delle istituzioni e al coinvolgimento attivo dei media, la Settimana della Sicurezza mira a raggiungere un pubblico ampio e variegato, portando nelle case degli italiani un messaggio chiaro: la sicurezza dei bambini in auto non può essere trascurata. Le autoscuole aderenti all’iniziativa diventeranno veri e propri punti di riferimento per chiunque voglia approfondire le buone pratiche da adottare alla guida. "Prevenire gli incidenti stradali e proteggere i bambini sulle nostre strade è una responsabilità di tutti - ha dichiarato Alfredo Boenzi durante la presentazione -. Con questa iniziativa speriamo di fare un passo concreto verso un futuro più sicuro per i nostri piccoli".

UNASCA invita tutti a partecipare agli eventi previsti durante la Settimana della Sicurezza, con la speranza che questa mobilitazione nazionale porti a una riduzione significativa degli incidenti e a un futuro più sicuro per i bambini. Per maggiori informazioni sulle attività e gli eventi in programma, visitare il sito ufficiale di UNASCA.