Alluvione a Bologna, Gianni Morandi sui social: “Ci rimbocchiamo le maniche”

BOLOGNA - Dopo l'alluvione che ha colpito duramente il territorio emiliano si fa la conta dei danni e continua l'estenuante lavoro dei residenti e dei volontari per sfalare il fango e liberare le strade e le case dei vari comuni coinvolti dalla calamità in provincia di Bologna. E al loro fianco c'è anche Gianni Morandi , che ha lanciato un emozionante messaggio via social

Alluvione a Bologna, il messaggio di Gianni Morandi

"Oggi al Farneto, vicino a casa mia". Così il 79enne cantante bolognese apre un video che ha pubblicato su Instagram, in cui sono riprese tante persone intente a spalare il fango in val di Zena, una delle zone più colpite dalle piogge della settimana scorsa in provincia di Bologna. "In località Farneto ci si rimbocca le maniche" è il messaggio di Gianni Morandi. Come riferisce Il 'Resto del Carlino', tra i commenti c'è anche quello di Andrea Farinelli, il fratello di Simone, che ha 20 anni ha perso la vita proprio per l'alluvione, una settimana fa. "Mio fratello purtroppo non me lo ridarà nessuno, ma facciamo in modo di riprenderci tutto".