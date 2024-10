Allegri festeggia al Roma Champions Day: una vittoria e un secondo posto

Grande successo di pubblico all'Ippodromo di Capannelle per il Roma Champions Day, appuntamento principe dell'autunno capitolino, ribattezzato "la grande festa del galoppo italiano", e che non ha tradito le attese. Soprattutto quelle dell'ex tecnico della Juventus, Max Allegri, presente con la sua scuderia Alma Racing e che può festeggiare dopo gli ottimi risultati dei suoi cavalli.