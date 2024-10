"Un calcio alle frodi": il progetto sociale parte dall'Unipol Domus

CAGLIARI - Presentato all’Unipol Domus il progetto sociale “ Un calcio alle frodi ”. Nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato , attraverso la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, Poste Italiane S.p.A . e il Cagliari Calcio (con il supporto di Sosor), ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini in materia di crimini informatici, spiegando le attuali e più diffuse tipologie di truffe e frodi informatiche e le modalità di attacco dei cybercriminali.

Come dribblare le frodi

In occasione di Cagliari-Bologna, i tifosi hanno ricevuto un vademecum che insegna come affrontare e dribblare le fenomenologie fraudolente: un compagno di viaggio utile per conoscere l’avversario/cybercriminale e comprendere quali siano le sue tecniche di attacco. Il documento, disponibile in tutti gli uffici postali di Cagliari e provincia, può anche essere scaricato digitalmente.

Omaggio a Rombo di Tuono

La campagna rende omaggio alla figura di Gigi Riva: così come Rombo di Tuono con il suo sinistro infallibile bucava le reti avversarie sui campi da calcio, i lettori di “Un calcio alle frodi” avranno uno strumento in più per segnare un gol decisivo contro la criminalità informatica. Presenti all’Unipol Domus il Prefetto di Cagliari, dr. Giuseppe Castaldo, il Questore di Cagliari, dr.ssa Rosanna Lavezzaro, il Procuratore della Repubblica di Cagliari, dr. Rodolfo Maria Sabelli, il Direttore Filiale Provincia di Cagliari Poste Italiane, dr. Daniele Evangelisti, il Responsabile del Fraud Management Security Intelligence M.A.C., dr. Valerio Coppotelli, il Primo Dirigente COSC Sardegna – Polizia di Stato, dr. Francesco Greco, il Responsabile Fraud Management Security Intelligence Sardegna, dr. Gabriele Orrù, e il Commissario Capo Polizia di Stato e Direttore II Settore COSC CA, dr.ssa Federica Orecchioni.

Giulini: "Al fianco dei cittadini"

A fare gli onori di casa il Presidente Tommaso Giulini, che ha omaggiato la dr.ssa Lavezzaro e il dr. Coppotelli con la maglia rossoblù. Queste le sue parole: “Essere la prima Società sportiva a sposare un progetto di questo tipo rappresenta un orgoglio e una doverosa assunzione di responsabilità. Il Cagliari Calcio vuole fare la sua parte insieme agli altri attori coinvolti in una campagna di sensibilizzazione e lotta contro criticità che riguardano la vita di tutti i cittadini”.