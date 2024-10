Tommaso Marini: "Perché sono la pecora nera degli sportivi"

Tommaso Marini si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. "Il fatto che io sia ritenuto "diverso" è sintomo di una società retrograda. Lato abbigliamento: mio padre aveva uno showroom e mia madre faceva l’indossatrice. Io ho ereditato un’idea artistica della moda. Ho anche pensato di lavorarci, ma non saprei in che ruolo. Lato sentimentale: Odio dare etichette e non ne darò mai una", ha detto. Poi ha aggiunto: "So solo che amo fare quello che mi piace e non sento il bisogno di definirmi. Sono molto riservato, ma è anche vero che non c’è stato il grande amore finora. Qualora ci fosse non avrei problemi a dire chi sia. Però ahimè, sono ancora “il contadino cerca moglie”. Sarei felice di innamorarmi, ma è difficile perché sono complicato e mi piacciono le persone complicate".