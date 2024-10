Kate Middleton e la lettera che commuove il mondo: cosa ha scritto e a chi

Kate Middleton, principessa del Galles, ha scritto una toccante lettera a un'attrice di Bollywood sopravvissuta a un cancro ovarico. La notizia è stata resa nota e dall'Inghilterra all'India tutti si sono commossi per il suo gesto. La lettera di Kate è andata all'attrice di Bollywood Manisha Koirala, che ha parlato apertamente del suo trattamento del 2012 per un cancro ovarico. Koirala, che ha recentemente recitato nel dramma storico in lingua hindi di Netflix Heeramandi, ha descritto le sue motivazioni per contattare la Principessa del Galles in una dichiarazione. "Volevo contattare Sua Altezza Reale la Principessa del Galles per inviare i miei migliori auguri, in particolare a causa delle mie esperienze personali. Sono profondamente orgogliosa nell'aver ricevuto una risposta così calorosa da lei e le auguro la migliore salute possibile". Ma cosa aveva scritto Kate? I dettagli non sono stati resi noti per intero, si sa solamente che la principessa, in ripresa dopo la diagnosi di cancro e la chemioterapia, ha espresso la sua gioia per la salute dell'attrice e per il recente viaggio della donna in Inghilterra.