Bianca Balti si mostra senza capelli per la chemioterapia

Bianca Balti ha rasato i capelli a zero per affrontare la sua lunga chemioterapia: di recente ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. La modella ha postato un video su TikTok - poi condiviso nelle storie di Instagram - in cui appare prima con i capelli corti e poi calva. "Once a bad b**ch… always a bad bitch" ("Una volta stron*a... sempre stron*a"), ha scritto nella didascalia a corredo del post.