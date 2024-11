Alluvione in Spagna, gettano fango su Re Felipe e il premier Sanchez: folla inferocita

Una folla di sopravvissuti arrabbiati per la terribile inondazione che ha colpito la Spagna ha gettato fango e urlato insulti a Re Felipe VI e ai funzionari governativi mentre facevano la loro prima visita in una delle città più colpite. Le autorità hanno accompagnato il monarca, che ha cercato di parlare con alcuni residenti mentre altri gli hanno urlato contro a Paiporta, in provincia di Valencia, tra le città più colpite dal Dana. La polizia è dovuta intervenire per tenere a bada la folla inferocita.