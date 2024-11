Eleonora Abbagnato: "Non è stato facile crescere le figlie di Balzaretti, mia madre non era d'accordo"

Ospite di Verissimo, Eleonora Abbagnato ha parlato dell'amore per la sua famiglia, composta dal marito Federico Balzaretti - con cui è sposata dal 2011 - i loro due figli Julia (2012) e Gabriel (2015) e Lucrezia (2006) e Ginevra (2008), le figlie che l'ex calciatore ha avuto da una precedente relazione e che hanno sempre vissuto con lui. Dopo aver conosciuto Balzaretti, la ballerina si è presa subito cura anche delle sue bambine. "Mi sono presa cura di Lucrezia e Ginevra come se fossero mie figlie", ha raccontato a Silvia Toffanin. "Io ero libera, in piena carriera. Mia mamma non era molto d'accordo, ma ho capito subito che lui aveva questi due gioielli di cui dovevo prendermi cura. Ci sono stati momenti molto difficili, ma ho sempre continuato a crederci e ho dato a tutti e quattro i figli la stessa educazione e le stesse regole".