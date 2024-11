L'avvocata dei divorzi Ferragni-Fedez e Buffon-Seredova: "Ecco come stanno le cose"

Daniela Missaglia, l'avvocata di Chiara Ferragni, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dopo che è stata citata da Fedez nel dissing contro Tony Effe. "Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio / Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio", è il verso che la chiama in causa. "Ho trovato una persona semplice ed educata , con domande pratiche a cui voleva dare una risposta. - ha detto a proposito della Ferragni - Aveva bisogno di molti consigli, soprattutto per tutelare i piccoli figli e ho costruito con lei un rapporto di fiducia. La prima questione che ha affrontato è l’esposizione dei figli della coppia sui social. Sulla quale si è trovato subito un accordo". La legale si è poi tolta qualche sassolino dalla scarpa: "Personalmente sposo la linea del Garante della privacy di non esporre i minori. Vero è che se dal concepimento fino alla separazione si è condiviso con il marito la scelta di pubblicare l’immagine dei figli, il cambio di impostazione mi pare tardivo e strumentale".

Il retroscena su Gigi Buffon e Alena Seredova

Prima dei Ferragnez, Daniela Missaglia si è occupata anche delle separazioni di altri personaggi noti, Stefano Ricucci e Anna Falchi, Gigi Buffon e Alena Seredova. "In entrambi i casi assistevo i mariti. Quella di Ricucci iniziò come una separazione giudiziale e poi finì con una consensuale: cerco sempre di mettere pace. Ma non consiglio mai ai clienti di firmare un accordo che diventa un cappio al collo: Gigi Buffon in separazione aveva ecceduto in generosità. Abbiamo rivisto l’accordo e lo abbiamo reso equilibrato", ha rivelato per poi aggiungere sul recente matrimonio dell'ex portiere con Ilaria D'Amico: "Sono stata al matrimonio, una grande festa di amore e felicità, in condivisione con i figli. Una famiglia allargata, un esempio per tutti i divorzi che sono tutti faticosi".