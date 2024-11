Harry e Meghan, notte da incubo dopo la vittoria di Trump. La coppia rischia grosso

Il futuro del Principe Harry e di Meghan Markle negli Stati Uniti è in bilico dopo l'annuncio della vittoria di Donald Trump alle Elezioni presidenziali del 2024. In passato il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America si è pubblicamente scagliato contro il figlio di Re Carlo e ha minacciato di prendere duri provvedimenti nei suoi riguardi. Nei mesi scorsi Trump ha apertamente dichiarato di essere pronto a cacciare Harry dal suo Paese . Il Principe è finito nella bufera perché un think-thank conservatore, l'Heritage Foundation, ha trascinato in tribunale il governo Usa per sapere se Harry abbia mentito sui suoi documenti per ottenere il visto di ingresso: il tema è quello dell'uso di droghe, confessato nella sua autobiografia, Spare.

Perché Donald Trump vuole cacciare il Principe Harry dagli Stati Uniti

La fondazione ha chiamato in causa il Dipartimento per la sicurezza interna di Biden perché vuole vedere i documenti compilati dal Duca di Sussex per richiedere l'ingresso negli Usa (dato che per ottenere il visto americano occorre dichiarare se in passato si siano consumate droghe); ma l'amministrazione si rifiuta di mostrare le carte. Donald Trump ha detto di essere furioso con l'amministrazione di Joe Biden per aver "protetto Harry" e mantenere riservata la sua domanda di ingresso. "Non lo proteggerei. Ha tradito la Regina. È imperdonabile. Sarebbe da solo se dipendesse da me". Secondo il Tycoon, poi, la famiglia reale è stata "troppo gentile" con Harry dopo "quello che ha fatto".

Il Principe Harry lascia gli Stati Uniti?

Dopo la vittoria di Trump, Harry potrebbe tornare a vivere in Europa. Non è un caso, forse, che proprio di recente abbia acquistato una nuova casa in Portogallo, vicino alla cugina Eugenia. E Meghan Markle? Potrebbe seguire il marito oppure no: le voci di divorzio tra i due si sono intensificate nell'ultimo periodo.