Kate Middleton, mai vista così: la sua ex compagna di stanza condivide una foto amarcord

Come sta oggi Kate Middleton

Le condizioni di salute di Kate Middleton migliorano giorno dopo giorno. Robert Jobson, autore di Catherine, Princess of Wales, ha rivelato che la 42enne è tornata a fare attività fisica. "Da quello che ho capito, Catherine si sente molto bene. Ha ripreso ad allenarsi in palestra e sta facendo tutte le cose che avrebbe voluto fare", ha detto la scrittrice ad Hello!. Kate starebbe inoltre valutando di riprendere i suoi viaggi all'estero: "Penso che inizieremo a vederla molto di più e che continuerà a mantenere gli impegni e a lavorare dietro le quinte". Tuttavia, secondo Jobson, Kate potrebbe prendere in considerazione la possibilità di partecipare nuovamente a eventi internazionali. Ma solo quelli di una certa rilevanza: "Invece di viaggiare continuamente per il paese, come faceva una volta, penso che si concentrerà su eventi di maggiore impatto. Se riuscirà a fare a modo suo, tornerà per gradi e farà cose che sono importanti per lei: perché non vuole tornare ad ammalarsi perché ora ha una prospettiva diversa".