Georgina Rodriguez, l'aiuto segreto alle vittime della DANA: "È molto generosa"

È passata una settimana da quando la DANA ha lasciato dietro di sé conseguenze devastanti per il popolo spagnolo. Oltre 200 morti, la scomparsa di centinaia di persone e città inondate da acqua e fango. A differenza di altri influencer spagnoli, Georgina Rodriguez ha deciso di dare il proprio contributo senza però pubblicizzarlo apertamente. Sebbene la compagna di Cristiano Ronaldo abbia utilizzato i suoi social per pubblicare informazioni sulla tragedia, ha ricevuto numerose critiche per non essersi lasciata coinvolgere direttamente, come ha spiegato Javier de Hoyos sul suo account TikTok. Tuttavia, lo stesso giornalista ha potuto chiedere informazioni alla sorella della modella e imprenditrice e sembra che il coinvolgimento di Georgina sia stato piuttosto sostanzioso. Di nascosto, la Rodriguez non ha esitato a inviare aiuti alle vittime, anche se non ha voluto vantarsene sui social.

L'aiuto di Georgina Rodriguez per le vittime della DANA

Javi de Hoyos ha contattato Ivana Rodríguez, la sorella di Georgina, che ha rivelato la verità sulla faccenda. "Ha postato ininterrottamente da quando è successo e tutti i messaggi che riceve sono di gratitudine. Mia sorella ha avuto la polmonite e in queste settimane non è stata così attiva", ha chiarito. "Georgina è molto generosa. Aiuta e dona sempre. Anche se le cose non si vedono né si raccontano, non vuol dire che non accadano. Lei e Cristiano hanno donato camion di acqua e cibo e hanno organizzato altre azioni di solidarietà per aiutare le famiglie”, ha aggiunto. Con questo ha chiarito che, anche se non lo fanno pubblicamente e attualmente vivono altrove, sia Georgina che Cristiano sono molto consapevoli di ciò che sta accadendo in Spagna. E pronti a fare la loro parte.