Lory Del Santo su Donald Trump: "Potevo essere io la first lady d'America"

Lory Del Santo poteva essere la nuova first lady d'America al posto di Melania Trump. A rivelarlo la stessa showgirl, in collegamento da Miami con Un giorno da pecora su Rai Radio 1, nelle ore successive alla rielezione a presidente Usa di Donald Trump. I due si incontrarono per caso una trentina di anni fa in un ascensore della Trump Tower di New York. Donald la notò e le chiese il numero di telefono: "Lui mi voleva veramente, si è speso, non ha aspettato che io lo chiamassi, è venuto da me, mi ha cercato più volte".