Kate Middleton torna a lavorare, sarà presente a due eventi. Cresce la paura per Camilla

Kate Middleton sta meglio e sta tornando gradualmente alla normalità e ai suoi doveri reali. Buckingham Palace ha annunciato la presenza della Principessa del Galles a due eventi, questo fine settimana, per il Remembrance Day, dedicato al ricordo delle vittime e degli eroi della Prima Guerra Mondiale. "I membri della famiglia reale parteciperanno all'annuale Royal British Legion Festival of Remembrance presso la Royal Albert Hall. Sua Maestà il Re è diventato patrono della Royal British Legion all'inizio di quest'anno - si legge nel comunicato - Al Festival saranno presenti Sua Maestà il Re, il Principe e la Principessa di Galles, il Duca e la Duchessa di Edimburgo, la Principessa Reale Anna e il Vice Ammiraglio Sir Tim Laurence, il Duca e la Duchessa di Gloucester e il Duca di Kent". Il giorno seguente si recherà al Cenotafio per partecipare alla funzione della domenica.