Camilla, la figlia di Roberto Mancini: "Ho una paresi facciale, ecco la mia rinascita"

Il videomessaggio di Roberto Mancini

Camilla ha 27 anni e sui social ha ribadito che, "il bullismo è una piaga sociale, lascia una cicatrice emotiva profondissima, ci sono ragazzi che ancora oggi si tolgono la vita per colpa dei bulli”. Nel corso del programma, è stato poi mandato in onda un videomessaggio di papà Roberto, che si è detto orgoglioso di lei. "Volevo dirti che sono felice di avere una figlia come te, della tua intelligenza, e di come sei cresciuta, di quello che stai diventando. Stai vivendo questo momento della tua vita con entusiasmo e determinazione, qualità che mai ti sono mancate. Ogni giorno credo sia un'opportunità di scoprire aspetti nuovi di te stessa e sappi che sono qua per sostenerti sempre in ogni passo della tua vita".