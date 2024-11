Kate Middleton torna al lavoro ma i medici sono preoccupati: la verità nascosta

Kate Middleton ha fatto il suo primo ritorno ufficiale da quando ha terminato la chemioterapia preventiva. La Principessa del Galles è tornata in pubblico per gli eventi del Remembrance Day. La 42enne è apparsa in forma ma la royal expert Concha Calleja ha rivelato nel programma tv Fiesta che la moglie del Principe William "non è ancora guarita ed è ancora sotto controllo medico". "Tutto deve essere approvato dai medici - ha spiegato la giornalista spagnola - hanno detto che non può esagerare. Le hanno detto che non bisogna prendere tutto con calma". Calleja ha inoltre ricordato che Kate sta aspettando dei risultati medici che conoscerà solo il prossimo febbraio. Pertanto, i suoi dottori le hanno ribadito di non esagerare. "Kate Middleton non è ancora guarita. Il problema è che è molto più esausta di prima", ha assicurato l'esperta.