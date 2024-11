Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di stato celebra 70 anni: alle ore 10.30 l'evento presso il Palazzo dei Congressi in Piazza John Kennedy, 1 a Roma, Presenti all'evento il Ministro dello Sport Abodi, il Ministro per le Disabilità Locatelli e il Capo della Polizia Pisani. Circa 500 gli atleti presenti molti dei quali medagliati alle olimpiadi e paralimpiadi di Parigi 2024. Alcuni di loro si esibiranno per la circostanza nelle discipline di appartenenza.