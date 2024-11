Via le tre bare e tutte le nuove regole: come cambia il funerale del Papa

Stando a quanto riportato dai media vaticani, l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, ossia le regole di sepoltura dei papi, è stato aggiornato. L'ultimo fu approvato da Papa Giovanni Paolo II nel 1998 (pubblicato due anni più tardi). Diverse saranno le differenze rispetto al passato che riguardano il funerale del vescovo di Roma. Per cominciare, la constatazione della morte non avverrà più nella camera del defunto, bensì nella cappella, la deposizione immediata dentro la bara, l'esposizione alla venerazione dei fedeli del corpo del Papa già dentro la bara aperta e l'eliminazione delle tradizionali tre bare di cipresso, piombo e rovere. Inoltre, è prevista l'intruduzione delle indicazioni necessarie per l'eventuale sepoltura in un luogo diverso dalla Basilica Vaticana.